Де Лигт предпочитает перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону»

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт намерен перейти в ПСЖ, утверждает AS.

По данным источника, голландца не впечатлило улучшенное предложение «Барселоны», которое всё равно меньше в финансовом плане, чем у «ПСЖ». Кроме того «Барселона» не сумела предоставить футболисту гарантии постоянной игровой практики.

Также шансы «ПСЖ» на приобретение игрока увеличил тот факт, что новый спортивный директор клуба Леонардо находится в хороших отношениях с агентом де Лигта Мино Райолой.

В завершившемся сезоне 19-летний де Лигт принял участие в 33 матчах голландского национального чемпионата, в которых стал автором трёх забитых мячей. Также на его счету три гола в 17 матчах Лиги чемпионов. Контракт игрока с «Аяксом» действует до лета 2021 года.