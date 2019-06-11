Тренер Швеции: Испания не наш соперник, но нам удалось продержаться больше часа

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал результат матча со сборной Испании (0:3) в квалификации к Евро-2020.

«Не лучший наш день, но не думаю, что мы заслужили столь крупное поражение сегодня.

Испания – очевидный фаворит в борьбе за первое место, и нам удалось продержаться больше часа. Травма Классона вынудила нас сделать изменения, но мы продержались.



Вопрос о выходе все еще остается открытым. Наш соперник в теории не Испания, поэтому нельзя опускать руки», – сказал Андерссон.

Сборная Швеции, набрав 7 очков, занимает второе место в группе F. Испания уверенно лидирует с 12 очками. Следующий матч шведы проведут 5 сентября в гостях. Их соперником станет сборная Фарерских островов.