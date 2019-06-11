Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колонию

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил, что осуждённые за драки футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин готовятся к переезду из СИЗО в колонию.



«Выяснилось, что оба уже настроились на переезд в колонию. Павел Мамаев сказал, что «главное – известна конечная дата всей этой истории». Он подсчитал, что если Мосгорсуд не сократит ему срок заключения, то на свободу он выйдет 10 ноября. Говорит, что переезд в колонию станет сменой обстановки – время пойдёт быстрее, и там можно будет больше заниматься спортом. А о том, куда именно его отправят, он особо не думает. Поскольку у него московская прописка, его должны отправить в колонию не далее 500 километров от столицы. Куда – для него не принципиально», – цитируют Мельникова «Известия».



Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, нападающий «Зенита» Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

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