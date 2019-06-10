Адвокат Мамаева: внимание людей переключается — то к нашему делу, то к Голунову

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов считает, что нельзя связывать уголовные дела своего подзащитного и журналиста Ивана Голунова.

«Нельзя сравнивать дела Ивана Голунова и Кокорина и Мамаева — это разные ситуации, к нашему делу они отношения не имеют. Из-за адвокатской этики я комментировать дело Голунова не могу, но что касается возможного переключения внимания людей с дела Мамаева и Кокорина на дело Ивана Голунова, то любые события, которые приковывают внимание общества, переключают внимание людей – от одних событий к делу Кокорина и Мамаева, сейчас – к Голунову.

Нужно говорить только о соблюдении требования закона, никакое внимание и никакое общественное мнение не должны давить на суд. Суд должен исходить не из желания общества, которое сегодня хочет так, а завтра – по-другому, а из обстоятельств дела. Давить на суд не должны и общество, и отдельные личности. Нужно, чтобы всё было справедливо



Знаете, 13-го числа будет рассмотрена другая жалоба, там речь тоже идёт о журналисте, но такой общественной поддержки у него нет. Хотя ситуация не менее серьёзная – желают привлечь моего подзащитного к уголовной ответственности, там были необоснованные обыски в его квартире и в издательском доме. Это дело Александра Шварёва, информации о нём в интернете много», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, Иван Голунов работает журналистом в интернет-издании «Медуза». 6 июня он был задержан по подозрению в хранении и попытке сбыта наркотиков. Обвинения в адрес журналиста вызвали бурную реакцию у его коллег и правозащитников. Ранее одиночные пикеты в поддержку Голунова проводились в Москве у главного управления МВД и возле Никулинского суда.

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