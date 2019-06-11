Экс-полузащитник «Зенита» Риксен уточнил, что не будет подвергать себя эвтаназии

Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен прокомментировал своё заявление, исходя из которого «28 июня станет его последним вечером».
42-летний нидерландский футболист с 2013 года борется с боковым амиотрофическим склерозом. После его заявления многие СМИ предположили, что итогом этого вечера станет эвтаназия.
«Хочу подчеркнуть, что 28 июня случится моё последнее публичное выступление. Другими словами, у меня нет намерения сделать это моим последним днём в жизни Я буду продолжать борьбу, просто буду делать это вне света камер», — цитирует Риксена журналист, писатель, автор биографии Риксена Винсент де Врей в своём «твиттере».
Билеты на мероприятие «Вечер с Фернандо Риксеном» стоят £ 70. Его посетят бывшие футболисты, известный телеведуший Дэвид Таннер, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен.
- 11 июня 2019
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