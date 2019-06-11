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Мостовой: с Сан-Марино и я мог бы в ворота встать, но с Кипром будет посложнее

Мостовой: с Сан-Марино и я мог бы в ворота встать, но с Кипром будет посложнее
Футбол / Евро-2020 0

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра.

«Не стоит даже говорить о расслабленности перед матчем с Кипром. Команда понимает, что эти очки они обязаны брать. С Кипром будет, конечно, посложнее, чем с Сан-Марино. Их команда прибавляет из года в год, но победы мы добьёмся. Сейчас такие условия созданы для футболистов, о которых можно было только мечтать. А состав в сегодняшнем матче будет приблизительно такой же, как и в игре с Сан-Марино.

Вспоминая предыдущий матч могу сказать, что Сан-Марино – это вообще деревенская команда. На тренировках столько не забивают, сколько забили им, они просто расплылись. Хорошо, что хоть их вратарь старался что-то отбивать. У нас на воротах стоял Гилерме, но есть и другие вратари, которые могут спокойно играть. А с Сан-Марино и я мог в ворота встать, и мне бы не забили — они ни разу до ворот не дошли», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Мостовой: Сан-Марино — самая слабая команда в мире
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