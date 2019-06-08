Мостовой: Сан-Марино — самая слабая команда в мире

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Сан-Марино.



«Минимум пять мячей окажутся сегодня в сетке ворот сборной Сан-Марино. Даже комментировать нечего. Сан-Марино – самая слабая команда в мире. У них даже профессионалов нет. Логичным решением было бы выпустить новичков нашей сборной: Бакаева, Мирзова и Комличенко. Думаю, что ротацию состава Черчесов всё же сделает.

Нужны ли такие матчи? Чтобы их не было, сделали Лигу наций. Сначала никто понять не мог, как устроен этот турнир. Я до сих пор не понимаю, зачем он нужен. Ну разыграют сейчас трофей португальцы с голландцами. Кому он нужен? Да, кто-то больше заработает. Снова всё сводится к деньгам», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Росипом.