Гендиректор «Уфы»: у Живоглядова были варианты, но он выбрал «Локомотив»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о переходе защитника Дмитрия Живоглядова в московский «Локомотив».



«У Живоглядова в контракте был пункт об уходе за определённую сумму, и «Локомотив» воспользовался этим. У него были другие варианты, но он выбрал «железнодорожников». Когда Дима переподписывал контракт, он согласился на условия ухода, которые нас устроили.



Мы благодарны Живоглядову. Он хорошо провёл концовку чемпионата, хотя уже видел себя в другом клубе. О переходе было известно ещё за пять матчей до конца сезона, поэтому с «Локомотивом» он и не играл», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.



Напомним, трансфер 25-летнего футболиста должен был состояться ещё зимой, но этому помешали перестановки внутри «Локомотива». В апреле «Чемпионат» сообщил, что стороны возобновили переговоры о переходе.

Живоглядов: рад перейти в «Локо». Помню, как в детстве ходил на игры клуба в ЛЧ