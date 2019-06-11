Живоглядов: рад перейти в «Локо». Помню, как в детстве ходил на игры клуба в ЛЧ

Новичок «Локомотива» защитник Дмитрий Живоглядов поделился эмоциями от перехода в стан «железнодорожников» из «Уфы».



«Очень рад присоединиться к «Локомотиву». Помню, как в детстве ходил на матчи «железнодорожников» в Лиге чемпионов, а когда начал заниматься в академии клуба, подавал мячи. Теперь я вновь в «Локомотиве» и с нетерпением жду шанса сыграть в Лиге чемпионов. Обещаю выкладываться на сто процентов!» — приводит слова Живоглядова пресс-служба московского клуба.



Живоглядов в течение четырёх лет занимался в академии «Локомотива», после чего перебрался в другой московский клуб – «Динамо». В 2016 году Дмитрий перешёл в «Уфу». В минувшем сезоне 25-летний защитник принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 2 результативные передачи и получил 2 жёлтые карточки.

«Локомотив» объявил о переходе Живоглядова