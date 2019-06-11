Германия — Эстония: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 11 июня, на стадионе «Опель-Арена» в Майнце в матче 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года встретятся сборные Германии и Эстонии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Обслуживать встречу будет турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйыком. Помогать ему будут Кемал Йылмаз и Серкан Олгунджан. В роли резервного арбитра выступит Халил Мелер.
Сборная Германии набрала 6 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы С. Национальная команда Эстонии (0) — на четвёртом месте. Лидером группы С на данный момент является Северная Ирландия (9). Прямые путёвки на чемпионат Европы получат команды, занявшие первые два места в своих группах. Лучшие из команд, занявшие третьи места, поборются за оставшиеся четыре места на турнире.
- 11 июня 2019
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