Гамшик стал лучшим бомбардиром в истории сборной Словакии

Полузащитник сборной Словакии Марек Гамшик отметился дублем в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с командой Азербайджана (5:1).

Благодаря этому Гамшик стал лучшим бомбардиром в истории сборной Словакии с 24 голами, опередив прежнего рекордсмена Роберта Виттека (23). Чтобы установить рекорд, Гамшику пришлось провести 114 матчей за словацкую национальную команду.

31-летний Гамшик на протяжении 12 лет выступал за «Наполи», а в зимнее трансферное окно перешёл в китайский клуб «Далянь Ифан».

Сборная Словакии, набрав 6 очков, вышла на первое место в турнирной таблице группы Е. Венгрия и Хорватия (6) делят 2–3-е места. Следующий матч словаки проведут на своём поле с Хорватией. Встреча состоится 6 сентября.