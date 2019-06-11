Гамшик стал лучшим бомбардиром в истории сборной Словакии
Полузащитник сборной Словакии Марек Гамшик отметился дублем в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с командой Азербайджана (5:1).
Благодаря этому Гамшик стал лучшим бомбардиром в истории сборной Словакии с 24 голами, опередив прежнего рекордсмена Роберта Виттека (23). Чтобы установить рекорд, Гамшику пришлось провести 114 матчей за словацкую национальную команду.
31-летний Гамшик на протяжении 12 лет выступал за «Наполи», а в зимнее трансферное окно перешёл в китайский клуб «Далянь Ифан».
Сборная Словакии, набрав 6 очков, вышла на первое место в турнирной таблице группы Е. Венгрия и Хорватия (6) делят 2–3-е места. Следующий матч словаки проведут на своём поле с Хорватией. Встреча состоится 6 сентября.
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