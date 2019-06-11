«Наполи» отказал «Реалу» в трансфере Ф. Руиса

Мадридский «Реал» не сумел договориться по трансферу испанского полузащитника неаполитанского «Наполи» Фабиана Руиса, утверждает AS.

По данным источника, «Королевский клуб» сделал запрос по трансферу футболиста, но получил отказ. В «Наполи» заявили, что игрок не продаётся. В контракте Руиса нет фиксированной суммы отступных, поэтому по его трансферу необходимо договариваться с неаполитанцами.

Руис перешёл в «Наполи» летом 2018 года из «Бетиса». Сумма трансфера составила € 30 млн. В минувшем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 27 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отметился четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.