Дасаев — о Гилерме: обидно, что первый номер сборной — натурализованный игрок

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением о натурализованном голкипере российской сборной Гилерме перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Кипром.



«Трудно сказать, кто сейчас лучший вариант в воротах для сборной. Лунёв неплох, но если выбрали Гилерме, значит, считают нужным. Немного обидно, что первым номером в воротах стал натурализованный игрок, не являющийся воспитанником нашего футбола. У нас всегда были свои вратари. Но решение по вратарям принимает тренерский штаб.



Не знаю, нужна ли ротация вратарей в сборной. В моё время меня всегда ставили на все игры. Крупная победа в прошлом матче никак не повлияет на настрой команды, с Кипром должны сыграть без чувства эйфории», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Земцовым.

Мостовой: с Сан-Марино и я мог бы в ворота встать, но с Кипром будет посложнее