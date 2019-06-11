Фото: перформанс болельщиков сборной России перед игрой с Кипром

Болельщики сборной России организовали перформанс перед началом матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Кипра.

Фанаты вывесили за воротами баннер с изображениями некоторых игроков национальной команды и надписью «Наши парни». За другими воротами болельщики развернули баннер с надписью «Нижний Новгород — 800 лет славной истории».

Матч сборных России и Кипра проходит в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Встречу обслуживает итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Сборная России набрала 6 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы I. Национальная команда Кипра (3) — на четвёртом месте. Лидером группы I на данный момент является Бельгия (9). Прямые путёвки на чемпионат Европы получат команды, занявшие первые два места в своих группах. Лучшие из команд, занявшие третьи места, поборются за оставшиеся четыре места на турнире.