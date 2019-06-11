20-летний Мбаппе забил 100-й гол в карьере
В матче 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Андорры принимает национальную команду Франции. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Насьонал» в Андорра-ла-Велья. К 29-й минуте гости ведут в счёте — 1:0.
На 11-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Этот гол стал для 20-летнего французского футболиста 100-м забитым мячом в карьере.
Мбаппе провёл в составе национальной команды Франции 33 матча и записал на свой счёт 13 голов. Французский форвард играл в «Монако» с 2015 по 2017 год, принял участие в 60 матчах и забил 27 голов за монегасков. За «Пари Сен-Жермен» Мбаппе выступил в 87 матчах и отметился 60 голами.
- 11 июня 2019
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