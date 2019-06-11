Германия разгромила Эстонию со счётом 8:0 в отборе Евро-2020

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Германии разгромила команду Эстонии со счётом 8:0. Встреча состоялась в Майнце на стадионе «Опель-Арена». Обслуживал матч турецкий арбитр Али Палабыйык.

Счёт был открыт на 10-й минуте — автором гола стал Марко Ройс, которому ассистировал Тило Керер. На 17-й минуте преимущество немцев увеличил Серж Гнабри с паса Лероя Зане. Через три минуты счёт до крупного довёл Леон Горецка с передачи Йозуа Киммиха. На 26-й минуте четвёртый гол в ворота гостей с пенальти забил Илкай Гюндоган. На 37-й минуте отличился Ройс, оформивший дубль. Во втором тайме шестой гол забил Гнабри, который также стал автором дубля. На 79-й минуте гол забил Тимо Вернер с паса Юлиана Дракслера. Окончательный счёт установил Зане.

Германия, набрав девять очков, занимает второе место в турнирной таблице группы С. Эстония (0) — на последнем, 5-м месте.

Завершился также ещё один матч в группе С. Беларусь на своём поле проиграла Северной Ирландии со счётом 0:1.