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Германия разгромила Эстонию со счётом 8:0 в отборе Евро-2020

Германия разгромила Эстонию со счётом 8:0 в отборе Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Германии разгромила команду Эстонии со счётом 8:0. Встреча состоялась в Майнце на стадионе «Опель-Арена». Обслуживал матч турецкий арбитр Али Палабыйык.

Счёт был открыт на 10-й минуте — автором гола стал Марко Ройс, которому ассистировал Тило Керер. На 17-й минуте преимущество немцев увеличил Серж Гнабри с паса Лероя Зане. Через три минуты счёт до крупного довёл Леон Горецка с передачи Йозуа Киммиха. На 26-й минуте четвёртый гол в ворота гостей с пенальти забил Илкай Гюндоган. На 37-й минуте отличился Ройс, оформивший дубль. Во втором тайме шестой гол забил Гнабри, который также стал автором дубля. На 79-й минуте гол забил Тимо Вернер с паса Юлиана Дракслера. Окончательный счёт установил Зане.

Германия, набрав девять очков, занимает второе место в турнирной таблице группы С. Эстония (0) — на последнем, 5-м месте.

Завершился также ещё один матч в группе С. Беларусь на своём поле проиграла Северной Ирландии со счётом 0:1.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа C. 4-й тур
11 июня 2019, вторник. 21:45 МСК
Германия
8 : 0
Эстония
1:0 – Ройс – 10, 2:0 – Гнабри – 17, 3:0 – Горецка – 20, 4:0 – Гюндоган – 26 (пен), 5:0 – Ройс – 37, 6:0 – Гнабри – 62, 7:0 – Вернер – 79, 8:0 – Зане – 88
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа C. 4-й тур
11 июня 2019, вторник. 21:45 МСК
Беларусь
0 : 1
Северная Ирландия
0:1 – Макнейр – 86
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