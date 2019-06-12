Просинечки: против Италии нельзя позволить себе играть плохо даже на секунду

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки прокомментировал результат матча 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Италии. Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Я не могу жаловаться на своих игроков, они очень хорошо справились со своими задачами. У нас было много шансов достичь положительного результата, особенно при счёте 0:0 или 1:0. Вероятно, нам было бы легче, если бы мы взяли на себя инициативу, но это футбол.

Италия — отличная команда, вы не можете позволить себе играть плохо против них даже на секунду. Обидно, что мы не смогли добыть хотя бы очко. Оно было нам очень нужно, и мы старались изо всех сил, но Италия была сильнее. Настоящее разочарование в том, что мы не смогли порадовать 10 тысяч наших фанатов, приехавших вместе с нами в Турин», — приводит слова Просинечки Football Italia.

После этого матча в таблице группы J установилась следующая ситуация: Италия занимает 1-е место с 12 очками в активе, Финляндия — на 2-м месте, Армения — 3-я, Греция — 4-я, Босния и Герцеговина — на 5-м месте, а Лихтенштейн занимает последнее, 6-е место.