Ди Мария: любой ценой хотел уйти из «ПСЖ», когда им руководил Эмери

Аргентинский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария рассказал, как поменялся его статус в команде с приходом немецкого специалиста Томаса Тухеля.
«В то время, когда ПСЖ» руководил Эмери, я хотел уйти из клуба любой ценой. Я не играл, при этом очень хотел вернуться в сборную Аргентины.
Потом пришёл Тухель. Мы встретились, и он сказал, что полностью рассчитывает на меня. Это вселило в меня уверенность, и, думаю, прошлый сезон в моём исполнении в очередной раз это подтверждает», — цитирует 31-летнего аргентинца La Nacion.
В чемпионате Франции сезона-2018/19 Ди Мария провёл 30 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и 11 результативными передачами. В сезоне-2017/18 Анхель сыграл те же 30 матчей, забив 11 мячей и отдав 6 ассистов.
- 12 июня 2019
-
12:43
-
12:43
-
12:25
-
12:12
-
12:12
-
11:33
-
11:14
-
10:59
-
10:46
-
10:44
-
10:29
-
09:59
-
09:48
-
09:38
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
08:50
-
08:37
-
08:27
-
08:10
-
07:59
-
07:55
-
06:40
-
06:25
-
05:25
-
04:59
-
04:50
-
04:42
-
03:55
-
03:41
-
03:24
-
02:42
-
02:28
-
01:59