Ди Мария: любой ценой хотел уйти из «ПСЖ», когда им руководил Эмери

Аргентинский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария рассказал, как поменялся его статус в команде с приходом немецкого специалиста Томаса Тухеля.



«В то время, когда ПСЖ» руководил Эмери, я хотел уйти из клуба любой ценой. Я не играл, при этом очень хотел вернуться в сборную Аргентины.



Потом пришёл Тухель. Мы встретились, и он сказал, что полностью рассчитывает на меня. Это вселило в меня уверенность, и, думаю, прошлый сезон в моём исполнении в очередной раз это подтверждает», — цитирует 31-летнего аргентинца La Nacion.



В чемпионате Франции сезона-2018/19 Ди Мария провёл 30 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и 11 результативными передачами. В сезоне-2017/18 Анхель сыграл те же 30 матчей, забив 11 мячей и отдав 6 ассистов.