В Италии сообщили о возможном трансфере Дриусси в «Рому»

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси может стать футболистом итальянской «Ромы». Об этом сообщает Calcio Mercato.



23-летний аргентинец может стать заменой боснийскому форварду Эдину Джеко, который близок к переходу в миланский «Интер». Сообщается, что «Рома» интересовалась Дриусси ещё до его переезда в Россию, но сейчас готова снова выйти на игрока.



В сезоне-2018/19 Российской Премьер-лиги Себастьян провёл 27 матчей (21 — в основе), в которых отметился 11 забитыми мячами и 6 результативными передачами. В составе питерского клуба он стал чемпионом России, что позволит в следующем сезоне выступать в Лиге чемпионов. «Рома» заняла шестую строчку в Серии А сезона-2018/19 и может рассчитывать лишь на игру в Лиге Европы.

«Интер» согласовал контракт с Джеко