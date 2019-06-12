В Италии сообщили о возможном трансфере Дриусси в «Рому»
Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси может стать футболистом итальянской «Ромы». Об этом сообщает Calcio Mercato.
23-летний аргентинец может стать заменой боснийскому форварду Эдину Джеко, который близок к переходу в миланский «Интер». Сообщается, что «Рома» интересовалась Дриусси ещё до его переезда в Россию, но сейчас готова снова выйти на игрока.
В сезоне-2018/19 Российской Премьер-лиги Себастьян провёл 27 матчей (21 — в основе), в которых отметился 11 забитыми мячами и 6 результативными передачами. В составе питерского клуба он стал чемпионом России, что позволит в следующем сезоне выступать в Лиге чемпионов. «Рома» заняла шестую строчку в Серии А сезона-2018/19 и может рассчитывать лишь на игру в Лиге Европы.
«Интер» согласовал контракт с Джеко
- 12 июня 2019
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