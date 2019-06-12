Лукаку: Конте — лучший тренер в мире

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку отметил, что считает наставника миланского «Интера» Антонио Конте лучшим тренером в мире.
«Я всегда был большим поклонником итальянской Серии А. Есть два чемпионата, в которых я мечтал поиграть, — АПЛ и Серия А. Так что для меня любимая лига — это Серия А, я люблю Италию.
После перехода Роналду итальянский чемпионат стал лучше. Конте перешёл в миланский „Интер“, что тоже очень хорошо, потому что для меня он лучший тренер в мире. Конте знает, что я думаю о нём. Я не из тех, кто любит говорить о личных отношениях с тренерами, но вы понимаете, я игрок „Манчестер Юнайтед“ и должен уважать свой клуб», — приводит слова Лукаку Sport Mediaset.
Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего форварда заинтересованы итальянские клубы, среди которых «Интер» и «Наполи».
- 12 июня 2019
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