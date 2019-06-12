Источник: хавбек «Краснодара» Назаров может перейти в чешский клуб
Полузащитник «Краснодара» Евгений Назаров может продолжить карьеру в Чехии, сообщает iSport.cz.
По информации источника, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован чешский клуб «Теплице». Сообщается, что Назаров уже проводит тренировки с командой. Полузащитник ещё не прошёл медицинский осмотр, стороны обсуждают возможность проведения трансфера в летнее трансферное окно. Чешский клуб готов арендовать игрока с возможностью последующего выкупа.
Назаров выступает в «Краснодаре» с 2015 года. В минувшем сезоне российский полузащитник играл за дубль краснодарской команды, принял участие в 14 матчах Футбольной национальной лиги и отметился одним забитым мячом. Назаров выступал также в составе молодёжной национальной команды России.
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