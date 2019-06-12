Рохо прервал свой отдых в Доминикане, узнав о загадочных смертях туристов
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо был вынужден прервать свой отдых с семьёй в Доминиканской Республике, сообщает A Bola.
По информации источника, в районе Пунта-Кана случились четыре загадочные смерти американских туристов за последние два месяца. Согласно заявлениям властей страны, все эти летальные исходы случились по естественным причинам. Однако аргентинец, узнав о происходящем, решил покинуть Доминикану и отправиться с семьёй на отдых на другой курорт.
Рохо перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года из лиссабонского «Спортинга» за € 20 млн. Ранее футболист выступал также за московский «Спартак», где провёл полтора года, и «Эстудиантес». В завершившемся сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» защитник сыграл 6 матчей.
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- 12 июня 2019
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