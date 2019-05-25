Рохо: хочу остаться в «Манчестер Юнайтед», Сульшер рассчитывает на меня

Аргентинский защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо сказал, что хочет продолжить выступать за манкунианский клуб.

«Сейчас я хочу остаться в «Манчестер Юнайтед». Разговаривал с Уле-Гуннаром Сульшером перед концовкой сезона. Мы обсудили дальнейшие планы. Он сказал, что рассчитывает на меня в первой команде. Сейчас мне нужно отдохнуть и побыть с семьёй перед возвращением в Англию», — приводит слова аргентинца El Dia.

Рохо защищает цвета «красных дьяволов» с 2014 года. Ранее он выступал за лиссабонский «Спортинг», московский «Спартак» и аргентинский «Эстудиантес».

В сезоне-2018/19 Маркос принял участие в пяти матчах английской Премьер-лиги. Ещё одну встречу 29-летний защитник провёл в Лиге чемпионов.