Рохо: хочу остаться в «Манчестер Юнайтед», Сульшер рассчитывает на меня
Аргентинский защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо сказал, что хочет продолжить выступать за манкунианский клуб.
«Сейчас я хочу остаться в «Манчестер Юнайтед». Разговаривал с Уле-Гуннаром Сульшером перед концовкой сезона. Мы обсудили дальнейшие планы. Он сказал, что рассчитывает на меня в первой команде. Сейчас мне нужно отдохнуть и побыть с семьёй перед возвращением в Англию», — приводит слова аргентинца El Dia.
Рохо защищает цвета «красных дьяволов» с 2014 года. Ранее он выступал за лиссабонский «Спортинг», московский «Спартак» и аргентинский «Эстудиантес».
В сезоне-2018/19 Маркос принял участие в пяти матчах английской Премьер-лиги. Ещё одну встречу 29-летний защитник провёл в Лиге чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 25–30 млн за защитника «Бетиса» Фирпо
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