Райола: переход де Лигта в «ПСЖ»? Это ложная информация
Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы защитника «Аякса» Матейса де Лигта, опроверг информацию о возможном переходе нидерландского игрока в «Пари Сен-Жермен».
Ранее в СМИ сообщалось, что переговоры Райолы с представителями «ПСЖ» находятся на продвинутой стадии и близки к успешному завершению. В услугах де Лигта заинтересована также «Барселона».
«Де Лигт — в „ПСЖ“? Это ложная информация. Я не встречался с представителями „ПСЖ“», — приводит слова Райолы ANSA.
В завершившемся сезоне Матейс принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых стал автором 3 забитых мячей. На его счету также 3 гола в 17 встречах Лиги чемпионов. Контракт игрока с «Аяксом» действует до лета 2021 года.
Де Лигт близок к переходу в «ПСЖ»
- 12 июня 2019
-
23:31
-
23:17
-
23:16
-
22:55
-
22:50
-
22:34
-
22:33
-
22:18
-
22:00
-
21:45
-
21:35
-
21:31
-
21:17
-
21:16
-
21:00
-
20:49
-
20:41
-
20:26
-
20:24
-
19:58
-
19:51
-
19:39
-
19:27
-
19:12
-
19:07
-
19:04
-
18:56
-
18:49
-
18:41
-
18:22
-
18:20
-
18:07
-
17:50
-
17:36
-
17:31
Партнерский контент