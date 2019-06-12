Райола: переход де Лигта в «ПСЖ»? Это ложная информация

Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы защитника «Аякса» Матейса де Лигта, опроверг информацию о возможном переходе нидерландского игрока в «Пари Сен-Жермен».



Ранее в СМИ сообщалось, что переговоры Райолы с представителями «ПСЖ» находятся на продвинутой стадии и близки к успешному завершению. В услугах де Лигта заинтересована также «Барселона».



«Де Лигт — в „ПСЖ“? Это ложная информация. Я не встречался с представителями „ПСЖ“», — приводит слова Райолы ANSA.



В завершившемся сезоне Матейс принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых стал автором 3 забитых мячей. На его счету также 3 гола в 17 встречах Лиги чемпионов. Контракт игрока с «Аяксом» действует до лета 2021 года.

Де Лигт близок к переходу в «ПСЖ»