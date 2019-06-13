Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Баринов: сборная? Нужно продолжать в том же духе и выходить на Евро

Баринов: сборная? Нужно продолжать в том же духе и выходить на Евро
Футбол / Евро-2020 0

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал результаты национальной команды в отборочном цикле Евро-2020. Напомним, подопечные Станислава Черчесова поочерёдно обыграли сборную Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0).

«Не хочется говорить о предварительных результатах. Давайте будем давать оценки в конце отборочного цикла.

Наша сборная хорошо стартовала. Нужно продолжать в том же духе и выходить в финальную часть», — цитирует Баринова издание «Известия».

После четырёх туров отборочного цикла Евро-2020 сборная России занимает в группе I второе место. Лидирует в группе команда Бельгии. Свой следующий матч сборная России проведёт 6 сентября, соперниками команды станет сборная Шотландии.

Игнашевич — об игре сборной России: 180 минут яркого, доминирующего футбола
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент