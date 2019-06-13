Баринов: сборная? Нужно продолжать в том же духе и выходить на Евро
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал результаты национальной команды в отборочном цикле Евро-2020. Напомним, подопечные Станислава Черчесова поочерёдно обыграли сборную Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0).
«Не хочется говорить о предварительных результатах. Давайте будем давать оценки в конце отборочного цикла.
Наша сборная хорошо стартовала. Нужно продолжать в том же духе и выходить в финальную часть», — цитирует Баринова издание «Известия».
После четырёх туров отборочного цикла Евро-2020 сборная России занимает в группе I второе место. Лидирует в группе команда Бельгии. Свой следующий матч сборная России проведёт 6 сентября, соперниками команды станет сборная Шотландии.
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