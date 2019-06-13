«Зенит» ходатайствует о возвращении Кокорина в клуб

Сегодня, 13 июня, Мосгорсуд рассмотрит жалобы на приговор нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Ранее они были осуждены за участие в драках в центре Москвы.

Указано, что Кокорин стал чемпионом России по футболу и «Зенит» ходатайствует о его возвращении в команду.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию из зала суда.

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.