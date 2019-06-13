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Педро Роша отметился результативной передачей в матче чемпионата Бразилии

Педро Роша отметился результативной передачей в матче чемпионата Бразилии
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий «Крузейро» Педро Роша отметился голевой передачей за «Крузейро» в чемпионате Бразилии.

24-летний форвард ассистировал своему партнёру Сассе в матче с «Форталезой». Старания Роши помогли лишь сравнять счёт в матче — встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Форталезы».

Роша перешёл в «Крузейро» на правах аренды в начале апреля. Ранее «Чемпионат» сообщал, что эта сделка принесла «Спартаку» € 800 тыс. Бразильский клуб обладает приоритетным правом выкупа игрока у красно-белых за € 11,5 млн.

«Спартак» приобрёл Рошу у «Гремио» летом 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий принял участие в одном матче. Контракт игрока с московским клубом действителен до лета 2021 года.

Бразилия - Серия А. 9-й тур
13 июня 2019, четверг. 03:00 МСК
Форталеза
Форталеза
2 : 1
Крузейро
Белу-Оризонти
1:0 – Да Коста – 3, 1:1 – Сасса – 11, 2:1 – Да Коста – 45+2
Удаления: Ribeiro, 64 – нет
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