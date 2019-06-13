Педро Роша отметился результативной передачей в матче чемпионата Бразилии

Нападающий «Крузейро» Педро Роша отметился голевой передачей за «Крузейро» в чемпионате Бразилии.



24-летний форвард ассистировал своему партнёру Сассе в матче с «Форталезой». Старания Роши помогли лишь сравнять счёт в матче — встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Форталезы».



Роша перешёл в «Крузейро» на правах аренды в начале апреля. Ранее «Чемпионат» сообщал, что эта сделка принесла «Спартаку» € 800 тыс. Бразильский клуб обладает приоритетным правом выкупа игрока у красно-белых за € 11,5 млн.



«Спартак» приобрёл Рошу у «Гремио» летом 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий принял участие в одном матче. Контракт игрока с московским клубом действителен до лета 2021 года.

12 миллионов на ветер. Почему провалился трансфер Педро Роши История о том, как сначала купить ненужного футболиста, а потом сделать всё, чтобы он не заиграл.