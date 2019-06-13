Рангник — один из претендентов на пост главного тренера «Челси»
«Челси» продолжает поиски сменщика Маурицио Сарри, который в ближайшее время, вероятно, возглавит «Ювентус».
Как утверждает Bild, одним из основных кандидатов на пост рулевого синих является Ральф Рангник, в настоящий момент ушёл из спорта и работает в компании Red Bull. В сезоне-2018/19 60-летний специалист возглавлял «РБ Лейпциг».
Главными тренерскими достижениями Рангника являются победы в Кубке Германии сезона-2010/11 и Суперкубке Германии—2011. Эти титулы он выигрывал, руководя «Шальке».
Другими кандидатами на пост нового главного тренера «Челси» называют Массимилиано Аллегри и Рафаэля Бенитеса.
СМИ: «Челси» не отпустит Сарри в «Ювентус» без выплаты компенсации
Сарри возглавил лондонский клуб прошлым летом. Под его руководством синие стали победителями Лиги Европы.
- 13 июня 2019
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