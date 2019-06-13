Полиция подала заявление о клевете на модель, обвинившую Неймара в изнасиловании
Бразильская полиция подала заявление о клевете на модель Нажилу Триндаде, которая обвинила форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, во время одного из своих интервью телевидению девушка сказала: «Полиция куплена. Если нет, то я сумасшедшая?» Это заявление модели было расценено правоохранительными органами как такое, которое негативным образом сказывается на их репутации. В итоге полиция Сан-Паулу подала официальное заявление о клевете на Нажилу Триндаде.
Напомним, Триндаде обвинила Неймара в изнасиловании, совершённом в одном из отелей в Париже в середине мая. Позже девушка подала заявление на футболиста в бразильскую полицию.
Адвокат отказался от работы с моделью, обвинившей Неймара в изнасиловании
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