Полиция подала заявление о клевете на модель, обвинившую Неймара в изнасиловании

Бразильская полиция подала заявление о клевете на модель Нажилу Триндаде, которая обвинила форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, во время одного из своих интервью телевидению девушка сказала: «Полиция куплена. Если нет, то я сумасшедшая?» Это заявление модели было расценено правоохранительными органами как такое, которое негативным образом сказывается на их репутации. В итоге полиция Сан-Паулу подала официальное заявление о клевете на Нажилу Триндаде.

Напомним, Триндаде обвинила Неймара в изнасиловании, совершённом в одном из отелей в Париже в середине мая. Позже девушка подала заявление на футболиста в бразильскую полицию.