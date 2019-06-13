Зе Луиш: готовлюсь к новой спортивной эпохе

Форвард «Спартака» Зе Луиш на фоне появившейся информации о своём возможном переходе в «Порту» оставил неоднозначное сообщение в «Инстаграме».

«Отпуск закончился, сейчас готовлюсь к новой спортивной эпохе», — написал 28-летний нападающий красно-белых. При этом комментарии к этому посту футболист закрыл.

Фото доступно в "инстаграме" Зе Луиша.

В завершившемся сезоне Зе Луиш сыграл на клубном уровне 36 матчей. На счету форварда 14 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего на сегодняшний день составляет € 7 млн. В московский клуб форвард перешёл летом 2015 года из «Браги» за сумму в € 6,5 млн.