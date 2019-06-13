Азар прошёл медобследование перед презентацией в «Реале»
Форвард Эден Азар прибыл в Мадрид и успешно прошёл медобследование перед своей презентацией в качестве игрока «Реала», сообщает пресс-служба «сливочных».
Нападающего национальной команды Бельгии осмотрели в столичном госпитале La Moraleja University.
Фото можно посмотреть на странице «Реала» в «Твиттере».
Напомним, мадридский клуб сообщил о покупке Азара у лондонского «Челси» на прошлой неделе. По информации СМИ, сумма трансфера составила € 100 млн.
В минувшем сезоне Эден провёл в английской Премьер-лиге 37 матчей, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. В активе 28-летнего форварда также 2 забитых мяча и 2 голевых паса в 8 встречах Лиги Европы, победителями которой стали футболисты «Челси».
«Реал» надеется, что Азар соберёт на стадионе больше людей, чем Роналду в 2009-м
- 13 июня 2019
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