Азар прошёл медобследование перед презентацией в «Реале»

Форвард Эден Азар прибыл в Мадрид и успешно прошёл медобследование перед своей презентацией в качестве игрока «Реала», сообщает пресс-служба «сливочных».

Нападающего национальной команды Бельгии осмотрели в столичном госпитале La Moraleja University.

Фото можно посмотреть на странице «Реала» в «Твиттере».

Напомним, мадридский клуб сообщил о покупке Азара у лондонского «Челси» на прошлой неделе. По информации СМИ, сумма трансфера составила € 100 млн.

В минувшем сезоне Эден провёл в английской Премьер-лиге 37 матчей, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. В активе 28-летнего форварда также 2 забитых мяча и 2 голевых паса в 8 встречах Лиги Европы, победителями которой стали футболисты «Челси».