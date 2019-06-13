Презентация Азара собрала 50 тыс. человек, больше в «Реале» собирал лишь Роналду
Презентацию бельгийского вингера Эдена Азара в качестве игрока «Реала» посетили около 50 тысяч болельщиков, сообщает Marca.
По информации источника, на официальное представление лишь одного футболиста в истории «Королевского клуба» приходило больше людей — в 2009 году на презентацию Криштиану Роналду на «Сантьяго Бернабеу» пришли примерно 70 тысяч человек.
Трансфер Азара обошёлся «Королевскому клубу» в € 100 млн. Соглашение между «сливочными» и бельгийским футболистом рассчитано на пять сезонов — до лета 2024 года. Сегодня игрок уже прошёл медицинское обследование.
Роналду выступал за «Реал» в период с 2009 по 2018 год. Португалец является лучшим бомбардиром в истории клуба, забив в 438 играх за «сливочных» 450 мячей.
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