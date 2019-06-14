Баринов: сборная показала хороший старт

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов поделился впечатлениями об адаптации в национальной команде и трудностях игры со сборной Кипра (1:0).
«С момента моего приезда в национальную команду у меня не было никаких проблем в коллективе. Никогда не ощущал на себе никакого негатива. Ребята сразу меня приняли, тем более практически со всеми я и так был знаком. Никаких проблем с адаптацией не было. С каждым днём чувствую себя всё более уверенно в сборной.
Играть с перерывом в два дня всегда очень тяжело. Думаю, что трудности, которые возникли у нас в матче с Кипром, связаны именно с этим. Атмосфера в раздевалке была хорошей, поздравили друг друга с победой. Сборная показала хороший старт. Все ребята устали — этот матч стал для команды окончанием долгого сезона», — сказал Баринов в интервью «Известиям».
После четырёх туров отборочного цикла Евро-2020 сборная России занимает в группе I второе место. Лидирует в группе команда Бельгии. Свой следующий матч сборная России проведёт 6 сентября, соперниками команды станет сборная Шотландии.
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