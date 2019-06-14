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Нурмагомедов: мне нравится «Ливерпуль», но я большой фанат «Реала»

Нурмагомедов: мне нравится «Ливерпуль», но я большой фанат «Реала»
Футбол / Англия 0

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал BT Sport о любимых футбольных клубах.

«Мне нравится «Ливерпуль». Помню, когда я был ребёнком, в 2005-м я смотрел финал Лиги чемпионов с «Миланом». У нас в Дагестане был большой экран, стоял на пляже. Собрались тысячи людей, чтобы посмотреть игру. Когда после первого тайма «Ливерпуль» проигрывал 0:3, я верил, что они должны отыграться. Мне нравилась та команда. Милан Барош, Владимир Шмицер, Йон-Арне Риисе, Сами Хююпя, Стивен Джеррард… Это была сумасшедшая команда.

Сейчас у «Ливерпуля» очень хорошая команда. Я смотрел все матчи Лиги чемпионов с участием «Ливерпуля». Но я сам большой фанат «Реала». Мне нравится смотреть за АПЛ, даже если играют команды похуже», – сказал Хабиб.

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