Нурмагомедов: мне нравится «Ливерпуль», но я большой фанат «Реала»
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал BT Sport о любимых футбольных клубах.
«Мне нравится «Ливерпуль». Помню, когда я был ребёнком, в 2005-м я смотрел финал Лиги чемпионов с «Миланом». У нас в Дагестане был большой экран, стоял на пляже. Собрались тысячи людей, чтобы посмотреть игру. Когда после первого тайма «Ливерпуль» проигрывал 0:3, я верил, что они должны отыграться. Мне нравилась та команда. Милан Барош, Владимир Шмицер, Йон-Арне Риисе, Сами Хююпя, Стивен Джеррард… Это была сумасшедшая команда.
Сейчас у «Ливерпуля» очень хорошая команда. Я смотрел все матчи Лиги чемпионов с участием «Ливерпуля». Но я сам большой фанат «Реала». Мне нравится смотреть за АПЛ, даже если играют команды похуже», – сказал Хабиб.
Нурмагомедов: ни за что не стану драться с Фергюсоном в стойке
- 14 июня 2019
-
06:04
-
05:40
-
04:46
-
04:07
-
03:37
-
02:33
-
01:48
-
01:30
-
00:59
-
00:54
-
00:40
-
00:28
-
00:16
- 13 июня 2019
-
23:55
-
23:52
-
23:30
-
23:20
-
23:06
-
23:01
-
22:27
-
22:26
-
22:16
-
22:14
-
22:00
-
21:45
-
21:43
-
21:25
-
21:17
-
21:13
-
20:59
-
20:54
-
20:37
-
20:26
-
20:15
-
20:11
Партнерский контент