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Нурмагомедов: ни за что не стану драться с Фергюсоном в стойке

Нурмагомедов: ни за что не стану драться с Фергюсоном в стойке
Бокс/ММА / ММА 0

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился своими ожиданиями от возможного поединка с Тони Фергюсоном. По словам Хабиба, он не намерен проводить бой с Фергюсоном в стойке.

«Возможно, Фергюсон считает, что я проведу с ним поединок в стойке, как это делали все его предыдущие оппоненты. Ни за что в жизни. Фергюсон худой в талии, так что я переведу его в партер и там лишу сил. А затем пойду на досрочное завершение поединка.

Фергюсон на все сто процентов заслужил право побороться за титул. Я надеюсь, что мы встретимся в октагоне. Но если он не хочет ждать поединка до конца года, то, возможно, стоит организовать его поединок с Джастином Гэтжи на турнире в Абу-Даби», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова ESPN.

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