Нурмагомедов: ни за что не стану драться с Фергюсоном в стойке
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился своими ожиданиями от возможного поединка с Тони Фергюсоном. По словам Хабиба, он не намерен проводить бой с Фергюсоном в стойке.
«Возможно, Фергюсон считает, что я проведу с ним поединок в стойке, как это делали все его предыдущие оппоненты. Ни за что в жизни. Фергюсон худой в талии, так что я переведу его в партер и там лишу сил. А затем пойду на досрочное завершение поединка.
Фергюсон на все сто процентов заслужил право побороться за титул. Я надеюсь, что мы встретимся в октагоне. Но если он не хочет ждать поединка до конца года, то, возможно, стоит организовать его поединок с Джастином Гэтжи на турнире в Абу-Даби», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова ESPN.
- 13 июня 2019
-
17:29
-
16:02
-
14:34
-
13:30
-
13:22
-
13:18
-
12:17
-
11:16
-
10:57
-
10:13
-
09:10
-
02:42
- 12 июня 2019
-
23:51
-
22:00
-
20:52
-
19:27
-
18:57
-
18:57
-
18:37
-
18:29
-
17:54
-
17:48
-
15:30
-
14:40
-
13:54
-
13:21
-
12:14
-
11:47
-
10:56
-
09:45
-
09:27
-
00:21
- 11 июня 2019
-
23:30
-
22:59
-
21:46
Партнерский контент