Азар по просьбе болельщиков «Реала» поцеловал эмблему клуба

Мадридский «Реал» опубликовал видео, на котором бельгийский вингер Эден Азар во время своего официального представления в качестве игрока «Королевского клуба» по просьбе болельщиков целует эмблему команды на футболке.
«Болельщики «Реала» попросили Эдена Азара поцеловать эмблему клуба. И он сделал это!» — говорится в сообщении под видеороликом.
Видео доступно в «твиттере» мадридского «Реала».
Презентация Азара в качестве игрока «Реала» прошла вчера, 13 июля. Мероприятие посетили около 50 тысяч болельщиков. Лишь одно официальное представление футболиста в истории «Королевского клуба» собирало больше людей. В 2009 году на презентацию Криштиану Роналду пришло около 70 тысяч болельщиков.
Трансфер Азара обошёлся «Королевскому клубу» в € 100 млн. Соглашение между «сливочными» и бельгийским футболистом рассчитано на пять сезонов — до лета 2024 года.
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