Черчесов — о книге Далича про ЧМ-2018: кому, как не нам, писать предисловие

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выход книги Златко Далича, посвящённой успехам сборной Хорватии на чемпионате мира в России. Черчесов написал к ней предисловие.
«Кому писать предисловие как не нам, мы дали возможность им сыграть лучший чемпионат мира. Но если кроме шуток, то мне позвонил Стипе Плетикоса и сказал, что такая книга готовится и я согласился.
Самый лучший день был с привкусом горечи — мы поехали на площадь и нас там встретили тысячи людей. Только тогда мы всё ощутили. А если брать игру, то это игра с хорватами. Я изучаю не только своего соперника, но и своего коллегу, что у него в голове. Мы сидели с Ромащенко и думали, как обыграть этого парня. У нас был очень упорный матч, тренерские идеи работали, мы оба меняли игру. В концовке чуть-чуть им повезло больше. Хоть внешне он и красивый, но очень жёсткий», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
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