Агент Влашича: сейчас мы с Николой ведём переговоры с ЦСКА

Тончи Мартич, агент полузащитника «Эвертона» Николы Влашича прокомментировал возможный переход в московский клуб на постоянной основе.



«ЦСКА и «Эвертон» договорились о трансфере Влашича? На данный момент, мы с Николой в процессе переговоров с ЦСКА. Это всё, что я могу сейчас сказать», — сказал Мартич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, сезон-2018/19 21-летний хорват провёл в ЦСКА на правах аренды. В 25 матчах в Российской Премьер-лиге он отметился 5 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Кроме того, на счету полузащитника 3 забитых мяча и 2 ассиста в шести матчах Лиги чемпионов.



Ранее сообщалось, что Влашич заинтересован в переходе в турецкий «Бешикташ».

ЦСКА близок к договорённости с «Эвертоном» по трансферу Влашича