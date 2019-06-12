«Реал» отказал «Наполи» в аренде Хамеса, клуб хочет продать его за € 50 млн

Мадридский «Реал» отклонил стартовое предложение «Наполи» по полузащитнику Хамесу Родригесу, сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Итальянский клуб выразил желание взять колумбийца в аренду, однако «сливочные» ответили отказом. «Реал» хочет расстаться с игроком, но только на постоянной основе и не менее чем за € 50 млн.
Как сообщалось ранее, Хамес является главной трансферной целью «Наполи» на летнее межсезонье. В приглашении хавбека заинтересован лично главный тренер команды Карло Анчелотти, хорошо знакомый с футболистом по работе в «Реале» и «Баварии».
На протяжении двух последних сезонов Хамес выступал на правах аренды за «Баварию». В договоре была прописала опция выкупа за € 42 млн, однако мюнхенцы не стали её активировать.
- 12 июня 2019
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