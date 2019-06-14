Эдерсон пропустит первые матчи сборной Бразилии на Кубке Америки из-за травмы

Голкипер «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон получил травму на тренировке национальной команды, которая прошла сегодня, 14 июня, сообщает Marca.



По информации источника, бразильский вратарь пропустит от 5 до 7 дней из-за повреждения мышц правого бедра. Таким образом, Эдерсон не сможет помочь сборной Бразилии в первых матчах Кубка Америки — с Боливией и Венесуэлой. Ожидается, что место в стартовом составе бразильской национальной команды займёт голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер.



Кубок Америки пройдёт с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Действующим чемпионом турнира является национальная команда Чили. В минувшем сезоне Эдерсон принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги, в 20 из которых оставил ворота «Манчестер Сити» в неприкосновенности.