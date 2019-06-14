Суарес: мы с Месси поддержали Неймара, ему сейчас очень тяжело

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес отметил, что его бывший товарищ по каталонскому клубу и форвард национальной команды Бразилии Неймар тяжело переносит вынужденный пропуск Кубка Америки и обвинения в изнасиловании.



«Мы с Месси разговаривали с Неймаром, поддержали парня. Ему грустно пропускать такой крупный турнир, как Кубок Америки. Сборная Бразилии многое теряет из-за отсутствия Неймара. Он один из лучших игроков в мире, но в Бразилии есть и другие сильные футболисты. Думаю, найдётся тот, кто сможет заменить Неймара. Это показывает, что сборная Бразилии — это команда. Сейчас Неймару очень тяжело. Знаю это, потому что мы дружим», — приводит слова Суареса Globo Esporte.



Ранее модель Нажила Триндаде обвинила Неймара в изнасиловании, совершённом в одном из отелей в Париже в середине мая. Позже бразилец получил травму голеностопа и лишился шанса выступить на Кубке Америки.

Полиция подала заявление о клевете на модель, обвинившую Неймара в изнасиловании