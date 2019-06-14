Неймар — об обвинениях в изнасиловании: правда рано или поздно станет известна

Нападающий «ПСЖ» и национальной команды Бразилии Неймар после допроса в полицейском участке в Сан-Паулу по делу об изнасиловании выразил уверенность, что его признают невиновным.

«Я спокоен. Благодарю людей за поддержку. Правда рано или поздно станет известна», — приводит слова Неймара Marca.

Напомним, футболиста обвинила в изнасиловании бразильская модель Нажила Триндаде. По её словам, инцидент произошёл в одном из парижских отелей в середине мая.

Ранее полиция подала заявление о клевете в связи с высказываниями модели о том, что органы правопорядка куплены.

В сезоне-2018/19 Неймар забил 15 голов и отдал 7 результативных передач в 17 матчах французской Лиги 1. В Лиге чемпионов 27-летний игрок записал в свой актив 5 мячей и отдал 2 голевых паса в 6 встречах.