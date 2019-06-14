Неймар — об обвинениях в изнасиловании: правда рано или поздно станет известна

Нападающий «ПСЖ» и национальной команды Бразилии Неймар после допроса в полицейском участке в Сан-Паулу по делу об изнасиловании выразил уверенность, что его признают невиновным.
«Я спокоен. Благодарю людей за поддержку. Правда рано или поздно станет известна», — приводит слова Неймара Marca.
Напомним, футболиста обвинила в изнасиловании бразильская модель Нажила Триндаде. По её словам, инцидент произошёл в одном из парижских отелей в середине мая.
Ранее полиция подала заявление о клевете в связи с высказываниями модели о том, что органы правопорядка куплены.
В сезоне-2018/19 Неймар забил 15 голов и отдал 7 результативных передач в 17 матчах французской Лиги 1. В Лиге чемпионов 27-летний игрок записал в свой актив 5 мячей и отдал 2 голевых паса в 6 встречах.
- 14 июня 2019
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