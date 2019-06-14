Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Неймар — об обвинениях в изнасиловании: правда рано или поздно станет известна

Неймар — об обвинениях в изнасиловании: правда рано или поздно станет известна
Футбол / Франция 0

Нападающий «ПСЖ» и национальной команды Бразилии Неймар после допроса в полицейском участке в Сан-Паулу по делу об изнасиловании выразил уверенность, что его признают невиновным.

«Я спокоен. Благодарю людей за поддержку. Правда рано или поздно станет известна», — приводит слова Неймара Marca.

Напомним, футболиста обвинила в изнасиловании бразильская модель Нажила Триндаде. По её словам, инцидент произошёл в одном из парижских отелей в середине мая.

Ранее полиция подала заявление о клевете в связи с высказываниями модели о том, что органы правопорядка куплены.

В сезоне-2018/19 Неймар забил 15 голов и отдал 7 результативных передач в 17 матчах французской Лиги 1. В Лиге чемпионов 27-летний игрок записал в свой актив 5 мячей и отдал 2 голевых паса в 6 встречах.

«Я — жертва». Откровения модели, которая обвиняет Неймара в изнасиловании
Её признания наделали много шуму в Бразилии, но ей почти никто не верит.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент