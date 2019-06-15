Кержаков: есть вопросы по самоотдаче в игре со сборной Аргентины

Старший тренер юношеской сборной России (игроки 2001 г.р.) Александр Кержаков прокомментировал результат финального матча мемориала Валентина Гранаткина с Аргентиной (0:1).



«Считаю результат объективным. Да, у нас было несколько возможностей для того, чтобы забить, в том числе во втором тайме. Но по игре, думаю это было видно со стороны, сборная Аргентины была сегодня лучше нас. Кроме того, у меня есть к ребятам некоторые вопросы по самоотдаче.

Мы встречались с самым сильным соперником на турнире. Нам не приходилось сталкиваться с такой интенсивностью, думаю и в клубах ребята нечасто играют с соперниками такого уровня. К сожалению, мы уступаем многим ведущим европейским и мировым командам в техническом оснащении. Когда соперник чуть быстрее нас атакует, чем обычно, мы оказываемся в стрессовой ситуации. Сегодня было очень много потерь при передачах в простых ситуациях, также страдал приём мяча под давлением», — приводит слова Кержакова пресс-служба РФС.