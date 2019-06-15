Барцальи: с Аллегри мы больше веселились, с Конте играли более интесивно
Недавно завершивший игровую карьеру защитник туринского «Ювентуса» Андреа Барцальи поделился мнением об особенностях работы с Антонио Конте и Массимилиано Аллегри.
«При Конте мы играли более интенсивно. В то время как с Аллегри мы больше веселились и играли с мячом. Я наслаждался работой с ними обоими», – цитирует Барцальи Football Italia.
38-летний уроженец Фьезоле начал карьеру в 1998 году в молодёжной системе «Рондинеллы». В последующие годы он успел поиграть за такие клубы, как «Асколи», «Кьево», «Палермо» и «Вольфсбург», а в 2011 году перешёл в «Ювентус», с которым семь раз подряд становился триумфатором Серии А. В сборную Италии защитник вызывался с 2004 по 2017 год, а в 2006 году стал чемпионом мира.
Барцальи объявил о завершении карьеры по окончании сезона
- 15 июня 2019
-
06:10
-
05:22
-
03:59
-
03:27
-
03:04
-
02:52
-
01:58
-
01:32
-
00:59
-
00:40
-
00:22
-
00:08
- 14 июня 2019
-
23:53
-
23:34
-
23:21
-
23:05
-
22:42
-
22:37
-
22:21
-
21:52
-
21:45
-
21:25
-
21:15
-
20:52
-
20:51
-
20:23
-
20:22
-
20:12
-
20:04
-
19:47
-
19:45
-
19:27
-
19:22
-
19:04
-
18:54
Партнерский контент