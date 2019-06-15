Барцальи: с Аллегри мы больше веселились, с Конте играли более интесивно

Недавно завершивший игровую карьеру защитник туринского «Ювентуса» Андреа Барцальи поделился мнением об особенностях работы с Антонио Конте и Массимилиано Аллегри.



«При Конте мы играли более интенсивно. В то время как с Аллегри мы больше веселились и играли с мячом. Я наслаждался работой с ними обоими», – цитирует Барцальи Football Italia.



38-летний уроженец Фьезоле начал карьеру в 1998 году в молодёжной системе «Рондинеллы». В последующие годы он успел поиграть за такие клубы, как «Асколи», «Кьево», «Палермо» и «Вольфсбург», а в 2011 году перешёл в «Ювентус», с которым семь раз подряд становился триумфатором Серии А. В сборную Италии защитник вызывался с 2004 по 2017 год, а в 2006 году стал чемпионом мира.

Барцальи объявил о завершении карьеры по окончании сезона