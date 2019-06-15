«Бавария» продаст Боатенга не менее чем за € 15 млн

Мюнхенская «Бавария» хочет получить не менее € 15 млн за 30-летнего защитника команды Жерома Боатенга, сообщает немецкое издание Bild.



Ранее появлялась информация об интересе к игроку миланского «Интера», где недавно был назначен главным тренером Антонио Конте.



Боатенг родился в Западном Берлине в семье эмигранта из Ганы. Является воспитанником «Герты», откуда в 2007 году перешёл в «Гамбург». После трёх лет в клубе из одноимённого города защитник перебрался в «Манчестер Сити», а спустя всего год оказался в «Баварии». С мюнхенцами он к настоящему моменту завоевал 16 трофеев, среди которых семь титулов чемпиона Германии, три Кубка страны и одна Лига чемпионов. В 2014 году Боатенг стал чемпионом мира в составе сборной Германии.

«Интер» нацелился на Боатенга, «Бавария» оценивает игрока в € 20 млн