«Бавария» продаст Боатенга не менее чем за € 15 млн
Мюнхенская «Бавария» хочет получить не менее € 15 млн за 30-летнего защитника команды Жерома Боатенга, сообщает немецкое издание Bild.
Ранее появлялась информация об интересе к игроку миланского «Интера», где недавно был назначен главным тренером Антонио Конте.
Боатенг родился в Западном Берлине в семье эмигранта из Ганы. Является воспитанником «Герты», откуда в 2007 году перешёл в «Гамбург». После трёх лет в клубе из одноимённого города защитник перебрался в «Манчестер Сити», а спустя всего год оказался в «Баварии». С мюнхенцами он к настоящему моменту завоевал 16 трофеев, среди которых семь титулов чемпиона Германии, три Кубка страны и одна Лига чемпионов. В 2014 году Боатенг стал чемпионом мира в составе сборной Германии.
«Интер» нацелился на Боатенга, «Бавария» оценивает игрока в € 20 млн
- 15 июня 2019
-
07:28
-
06:52
-
06:10
-
05:22
-
03:59
-
03:27
-
03:04
-
02:52
-
01:58
-
01:32
-
00:59
-
00:40
-
00:22
-
00:08
- 14 июня 2019
-
23:53
-
23:34
-
23:21
-
23:05
-
22:42
-
22:37
-
22:21
-
21:52
-
21:45
-
21:25
-
21:15
-
20:52
-
20:51
-
20:23
-
20:22
-
20:12
-
20:04
-
19:47
-
19:45
-
19:27
-
19:22
Партнерский контент