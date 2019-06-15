«Рома» может продать Дзаньоло за € 70 млн

Руководство «Ромы» не исключает вероятности продажи полузащитника Николо Дзаньоло, утверждает Football Italia со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио.

По данным источника, римский клуб может продать игрока, если получит предложение, от которого невозможно отказаться. Таковым может стать предложение в размере € 70 млн.

Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляют «Ювентус», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур».

Дзаньоло перешёл в «Рому» прошлым летом из «Интера». Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В минувшем сезоне 19-летний хавбек в 27 матчах итальянской Серии А (20 — в основном составе) стал автором четырёх забитых мячей, а также двух результативных передач. Контракт игрока с «волками» действует до лета 2023 года.