Ди Маттео: Лэмпард отлично подойдёт для работы в «Челси»

Бывший главный тренер «Челси» Роберто Ди Маттео прокомментировал информацию о возможном назначении экс-полузащитника лондонской команды Фрэнка Лэмпарда на пост наставника синих.



«Он определённо правильный человек для этой работы. У Фрэнка есть индивидуальность. Я наблюдал за „Дерби Каунти“ в прошлом сезоне. Его команда показывала хороший футбол. У Фрэнка уже есть опыт на тренерском поприще.



Лэмпард отлично подойдёт для этой работы. Прямо сейчас или чуть позже — ответить может только время. Можно сказать, что пока рановато, но необходимо давать людям шанс. У Фрэнка есть все навыки для успешной тренерской деятельности. Думаю, он порадует многих болельщиков, если возглавит „Челси“», — приводит слова Ди Маттео Goal.com.

«Дерби Каунти» не хочет отпускать Лэмпарда в «Челси»