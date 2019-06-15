Ди Маттео: Лэмпард отлично подойдёт для работы в «Челси»
Бывший главный тренер «Челси» Роберто Ди Маттео прокомментировал информацию о возможном назначении экс-полузащитника лондонской команды Фрэнка Лэмпарда на пост наставника синих.
«Он определённо правильный человек для этой работы. У Фрэнка есть индивидуальность. Я наблюдал за „Дерби Каунти“ в прошлом сезоне. Его команда показывала хороший футбол. У Фрэнка уже есть опыт на тренерском поприще.
Лэмпард отлично подойдёт для этой работы. Прямо сейчас или чуть позже — ответить может только время. Можно сказать, что пока рановато, но необходимо давать людям шанс. У Фрэнка есть все навыки для успешной тренерской деятельности. Думаю, он порадует многих болельщиков, если возглавит „Челси“», — приводит слова Ди Маттео Goal.com.
«Дерби Каунти» не хочет отпускать Лэмпарда в «Челси»
- 15 июня 2019
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