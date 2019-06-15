«Дерби Каунти» не хочет отпускать Лэмпарда в «Челси»

Руководство «Дерби Каунти» не намерено расставаться с главным тренером Фрэнком Лэмпардом, утверждает журналист The Telegraph Джон Перси.

«В данный момент „Дерби Каунти“ ведёт переговоры с Фрэнком Лэмпардом по новому контракту», — написал Перси в «Твиттере».

Напомним, Лэмпардом активно интересуется «Челси», который может пригласить его на пост главного тренера вместо Маурицио Сарри. При этом в контракте Лэмпарда прописаны отступные в размере около € 4,5 млн за досрочное расторжение контракта.

40-летний Лэмпард начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В его дебютном сезоне в качестве наставника «Дерби Каунти» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в АПЛ, где уступила «Астон Вилле» (1:2).