«Дерби Каунти» не хочет отпускать Лэмпарда в «Челси»

Руководство «Дерби Каунти» не намерено расставаться с главным тренером Фрэнком Лэмпардом, утверждает журналист The Telegraph Джон Перси.
«В данный момент „Дерби Каунти“ ведёт переговоры с Фрэнком Лэмпардом по новому контракту», — написал Перси в «Твиттере».
Напомним, Лэмпардом активно интересуется «Челси», который может пригласить его на пост главного тренера вместо Маурицио Сарри. При этом в контракте Лэмпарда прописаны отступные в размере около € 4,5 млн за досрочное расторжение контракта.
40-летний Лэмпард начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В его дебютном сезоне в качестве наставника «Дерби Каунти» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в АПЛ, где уступила «Астон Вилле» (1:2).
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