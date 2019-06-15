«Рубин» объявил о переходе защитника «Шахтёра» Данченко

«Рубин» на официальном сайте объявил о переходе защитника донецкого «Шахтёра» Олега Данченко. Контракт 24-летнего украинского футболиста с казанским клубом рассчитан на 4 года. Данченко будет выступать за «Рубин» под 33-м номером.
«Олег имеет опыт выступления в Лиге чемпионов в составе «Шахтёра», у него хорошая школа. Обладает всеми качествами флангового игрока, если мы говорим о позиции защитника, то качествами атакующего защитника. Как именно эти качества использовать, будем смотреть по ходу тренировочного процесса», — отметил исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов.
Данченко выступал на правах аренды за красноярский «Енисей» во второй половине сезона-2018/19. Украинский защитник принял участие в 11 матчах РПЛ и отдал 2 результативные передачи.
- 15 июня 2019
-
18:16
-
18:09
-
17:59
-
17:49
-
17:41
-
17:28
-
17:28
-
17:22
-
16:57
-
16:52
-
16:38
-
16:32
-
16:22
-
15:51
-
15:50
-
15:38
-
15:27
-
15:12
-
15:04
-
14:51
-
14:37
-
14:33
-
14:20
-
14:18
-
13:47
-
13:47
-
13:29
-
13:28
-
13:12
-
13:11
-
12:48
-
12:34
-
12:24
-
12:07
-
12:06