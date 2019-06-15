«Рубин» объявил о переходе защитника «Шахтёра» Данченко

«Рубин» на официальном сайте объявил о переходе защитника донецкого «Шахтёра» Олега Данченко. Контракт 24-летнего украинского футболиста с казанским клубом рассчитан на 4 года. Данченко будет выступать за «Рубин» под 33-м номером.



«Олег имеет опыт выступления в Лиге чемпионов в составе «Шахтёра», у него хорошая школа. Обладает всеми качествами флангового игрока, если мы говорим о позиции защитника, то качествами атакующего защитника. Как именно эти качества использовать, будем смотреть по ходу тренировочного процесса», — отметил исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов.



Данченко выступал на правах аренды за красноярский «Енисей» во второй половине сезона-2018/19. Украинский защитник принял участие в 11 матчах РПЛ и отдал 2 результативные передачи.

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