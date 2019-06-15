Источник: «Урал» за € 500 тыс. купит полузащитника польской «Медзи»
Полузащитник польского клуба «Медзь» Рафал Аугустиняк продолжит карьеру в «Урале». За 25-летнего игрока клуб из Екатеринбурга заплатит около € 500 тыс., сообщает Przeglad Sportowy.
Даниэль Уэбер, агент хавбека, сказал, что его клиентом интересовались команды из Польши, Израиля и Турции, но они решили, что больше всего игроку подходит Российская Премьер-Лига.
В сезоне-2018/19 Аугустиняк забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 22 матчах польского первенства.
«Урал» в завершившейся кампании занял 10-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В Кубке России команда из Екатеринбурга дошла до финала, где со счётом 0:1 проиграла московскому «Локомотиву».
Посмотреть летние трансферы клубов РПЛ можно на «Чемпионате».
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